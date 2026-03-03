نائب رئيس المجلس السياسي في حزب الله محمود قماطي لـالجديد: حتماً لم نخذل حليفنا الكبير الرئيس بري بشخصه وبما يمثل سياسياً والأمر سيتبيّن في الأيام المقبلة

نائب رئيس المجلس السياسي في حزب الله محمود قماطي لـ"الجديد": حتماً لم نخذل حليفنا الكبير الرئيس بري بشخصه وبما يمثل سياسياً والأمر سيتبيّن في الأيام المقبلة

Lebanon 24