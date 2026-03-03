"رويترز" عن مسؤولين عراقيين: العراق سيضطر لخفض إنتاجه بأكثر من 3 ملايين برميل يوميا خلال أيام إن لم تتمكن ناقلات النفط من التحرك والوصول لموانئ التحميل

