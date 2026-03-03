وزير دفاع إسرائيل: حزب الله ارتكب خطأ فادحا جدا بالانضمام إلى المعركة ونحن كنا مستعدون لذلك ومصمّمون على إزالة تهديد الحزب ولن نتوقف حتى يتم نزع سلاحه

Lebanon 24