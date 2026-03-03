الجيش الإسرائيلي: أنهينا هجمات شملت مستودعات ومواقع إطلاق صواريخ وبنى تحتية لـحزب الله وحماس في صور وصيدا

تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
الجيش الإسرائيلي: أنهينا هجمات شملت مستودعات ومواقع إطلاق صواريخ وبنى تحتية لـ"حزب الله" وحماس في صور وصيدا
Lebanon 24
03-03-2026
|
16:10
photos
