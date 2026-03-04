تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
أخبار عاجلة
"لبنان 24": غارة إسرائيلية على القصير في قضاء مرجعيون
Lebanon 24
04-03-2026
|
03:00
مواضيع ذات صلة
"لبنان 24": قصف مدفعي اسرائيلي استهدف منطقة كرم الشرقي في بلدة بليدا قضاء مرجعيون
Lebanon 24
"لبنان 24": قصف مدفعي اسرائيلي استهدف منطقة كرم الشرقي في بلدة بليدا قضاء مرجعيون
04/03/2026 12:04:46
04/03/2026 12:04:46
Lebanon 24
Lebanon 24
"لبنان 24": غارة اسرائيلية استهدفت بلدة جبشيت ــ قضاء النبطية دون وقوع إصابات
Lebanon 24
"لبنان 24": غارة اسرائيلية استهدفت بلدة جبشيت ــ قضاء النبطية دون وقوع إصابات
04/03/2026 12:04:46
04/03/2026 12:04:46
Lebanon 24
Lebanon 24
"لبنان 24": قذيفة اسرائيلية استهدفت سهل مرجعيون
Lebanon 24
"لبنان 24": قذيفة اسرائيلية استهدفت سهل مرجعيون
04/03/2026 12:04:46
04/03/2026 12:04:46
Lebanon 24
Lebanon 24
"لبنان 24": تحليق مكثف للطيران المسيّر الإسرائيلي فوق قرى وبلدات مرجعيون
Lebanon 24
"لبنان 24": تحليق مكثف للطيران المسيّر الإسرائيلي فوق قرى وبلدات مرجعيون
04/03/2026 12:04:46
04/03/2026 12:04:46
Lebanon 24
Lebanon 24
تابع
قد يعجبك أيضاً
"يسرائيل هيوم" عن مصادر: مسيرتان أُطلقتا من لبنان اخترقتا أجواء مناطق في الجليل
Lebanon 24
"يسرائيل هيوم" عن مصادر: مسيرتان أُطلقتا من لبنان اخترقتا أجواء مناطق في الجليل
05:04 | 2026-03-04
04/03/2026 05:04:09
Lebanon 24
Lebanon 24
الاتحاد الأوروبي: لا خطر حتى الآن على إمدادات الغاز جراء المواجهة مع إيران
Lebanon 24
الاتحاد الأوروبي: لا خطر حتى الآن على إمدادات الغاز جراء المواجهة مع إيران
05:03 | 2026-03-04
04/03/2026 05:03:23
Lebanon 24
Lebanon 24
الطيران المدني العراقي: تمديد إغلاق المجال الجوي لمدة 72 ساعة كإجراء احترازي مؤقت
Lebanon 24
الطيران المدني العراقي: تمديد إغلاق المجال الجوي لمدة 72 ساعة كإجراء احترازي مؤقت
05:00 | 2026-03-04
04/03/2026 05:00:57
Lebanon 24
Lebanon 24
التقديرات الأولية بأن محاولة الهجوم على مصفاة راس تنورة كانت بمسيّرة
Lebanon 24
التقديرات الأولية بأن محاولة الهجوم على مصفاة راس تنورة كانت بمسيّرة
04:55 | 2026-03-04
04/03/2026 04:55:34
Lebanon 24
Lebanon 24
قيادة العمليات المشتركة في العراق: مقتل جندي وإصابة اثنين آخرين في غارة جوية وإطلاق نار استهدف كربلاء والنجف
Lebanon 24
قيادة العمليات المشتركة في العراق: مقتل جندي وإصابة اثنين آخرين في غارة جوية وإطلاق نار استهدف كربلاء والنجف
04:54 | 2026-03-04
04/03/2026 04:54:53
Lebanon 24
Lebanon 24
الأكثر قراءة
"لبنان 24" يكشف هوية المُستهدف في الغارة الإسرائيلية على فندق في الحازمية
Lebanon 24
"لبنان 24" يكشف هوية المُستهدف في الغارة الإسرائيلية على فندق في الحازمية
00:51 | 2026-03-04
04/03/2026 12:51:38
Lebanon 24
Lebanon 24
موقف مرعب... شاهدوا ما حصل مع مراسلة الـ"أم تي في" أثناء شنّ إسرائيل لغارة على الضاحية
Lebanon 24
موقف مرعب... شاهدوا ما حصل مع مراسلة الـ"أم تي في" أثناء شنّ إسرائيل لغارة على الضاحية
07:38 | 2026-03-03
03/03/2026 07:38:18
Lebanon 24
Lebanon 24
بشأن المنحة الماليّة للعسكريين... بيانٌ من وزارة الماليّة
Lebanon 24
بشأن المنحة الماليّة للعسكريين... بيانٌ من وزارة الماليّة
06:37 | 2026-03-03
03/03/2026 06:37:32
Lebanon 24
Lebanon 24
توقيف متورطين بإطلاق الصواريخ والتحقيقات تتوسع
Lebanon 24
توقيف متورطين بإطلاق الصواريخ والتحقيقات تتوسع
09:45 | 2026-03-03
03/03/2026 09:45:00
Lebanon 24
Lebanon 24
اتصال لاخلاء مبنى في قريطم.. وهذه التفاصيل
Lebanon 24
اتصال لاخلاء مبنى في قريطم.. وهذه التفاصيل
15:34 | 2026-03-03
03/03/2026 03:34:07
Lebanon 24
Lebanon 24
أيضاً في أخبار عاجلة
05:04 | 2026-03-04
"يسرائيل هيوم" عن مصادر: مسيرتان أُطلقتا من لبنان اخترقتا أجواء مناطق في الجليل
05:03 | 2026-03-04
الاتحاد الأوروبي: لا خطر حتى الآن على إمدادات الغاز جراء المواجهة مع إيران
05:00 | 2026-03-04
الطيران المدني العراقي: تمديد إغلاق المجال الجوي لمدة 72 ساعة كإجراء احترازي مؤقت
04:55 | 2026-03-04
التقديرات الأولية بأن محاولة الهجوم على مصفاة راس تنورة كانت بمسيّرة
04:54 | 2026-03-04
قيادة العمليات المشتركة في العراق: مقتل جندي وإصابة اثنين آخرين في غارة جوية وإطلاق نار استهدف كربلاء والنجف
04:46 | 2026-03-04
رويترز: سوريا تغلق معبرها الحدودي مع لبنان بعد تلقيها تحذيرا من أن إسرائيل ستقوم باستهدافه
فيديو
غارة إسرائيلية استهدفت شقّة في السعديات
Lebanon 24
غارة إسرائيلية استهدفت شقّة في السعديات
18:45 | 2026-03-03
04/03/2026 12:04:46
Lebanon 24
Lebanon 24
هل تسببت هذه الفنانة الشهيرة بانفصال تامر حسني عن بسمة بوسيل؟ (فيديو)
Lebanon 24
هل تسببت هذه الفنانة الشهيرة بانفصال تامر حسني عن بسمة بوسيل؟ (فيديو)
01:57 | 2026-03-02
04/03/2026 12:04:46
Lebanon 24
Lebanon 24
دخلت في حالة انهيار.. مي عمر توّدع والدها للمرة الأخيرة (فيديو)
Lebanon 24
دخلت في حالة انهيار.. مي عمر توّدع والدها للمرة الأخيرة (فيديو)
01:12 | 2026-02-26
04/03/2026 12:04:46
Lebanon 24
Lebanon 24
