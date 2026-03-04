المكتب الإعلاميّ لوزير الاقتصاد: إخلاء مبنى وزراة الاقتصاد جاء كتدبير احترازيّ إلى أن يتمّ التثبّت من المخاوف وصحة الاتصال الوارد لمبنى مجاور والأجهزة المعنية تتابع الموضوع

Lebanon 24