السفير الأردني في بيروت وليد عبد الرحمن حديد أكد خلال اللقاء مع الرئيس عون على موقف الاردن الثابت والداعم بقيادة الملك عبدالله الثاني لاستقرار وازدهار لبنان واهمية استعادة التهدئة فيه

