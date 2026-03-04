وكالة الأنباء العمانية: البحرية العمانية تنقذ طاقم سفينة شحن تحمل علم مالطا بعد تعرضها لقصف بصاروخين قرب مضيق هرمز والطاقم المكون من 24 فردًا بصحة جيدة

