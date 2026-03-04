السيد: لدينا 77 مركزاً في بيروت وفي جبل لبنان 156 وفي جنوب لبنان 63 مركزاً وفي النبطية 7 مراكز وفي الشمال 30 مركزاً وفي البقاع 39 وفي بعلبك الهرمل 14 وفي عكار 13

