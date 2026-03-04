السيد: تم توزيع لحد اليوم 79255 وجبة ساخنة كما تم توزيع 30 ألف فرشة اليوم فيما تم تأمين 50 ألف فرشة إضافية لتوزيعها خلال الـ24 ساعة الآتية

