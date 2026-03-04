قاسم: إسرائيل هدمت مراكز القرض الحسن وهي مراكز مالية اجتماعية تخدم الناس وهي ذات صفة اجتماعية واضحة أمام العالم ويستفيد منها مئات الآلاف من كل اللبنانيين

