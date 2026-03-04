قاسم: خطة إسرائيل واضحة في الاحتلال والتوسع وسنواجه العدوان بالدفاع المشروع عن الشعب والمقاومة والوطن وهو بالنسبة لنا دفاع وجودي وسيستمر حتى تحقيق الأهداف

Lebanon 24