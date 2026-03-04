قاسم: إن التهجير الذي فرضه العدو الإسرائيلي يهدفُ إلى إيجاد الشرخ بين المقاومة وبين الناس لكن المواطنين يعلمون أن التهجير حصل بفعل العدوان وبفعل أهدافه الخطيرة

