قاسم: نؤكد على أهمية الوحدة الوطنية خصوصاً في هذه الظروف ومن الضروري الاستفادة من كل الطاقات والامكانات في هذه المعركة التي تمثل معركة لبنان بمواجهة العدو الإسرائيلي

