قاسم: أمام المعارضين للمقاومة تُوجد فرصة أن نفتح صفحة جديدة معاً فلا تطعنوا المقاومة في ظهرها في فترة المواجهة والحرب وهذا يساعد في نجاح المواجهة وفي تسريع نتائجها في إيقاف العدوان الإسرائيلي - الأميركي

