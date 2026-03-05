تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
18
o
بيروت
18
o
طرابلس
18
o
صور
17
o
جبيل
18
o
صيدا
17
o
جونية
15
o
النبطية
14
o
زحلة
13
o
بعلبك
10
o
بشري
15
o
بيت الدين
13
o
كفردبيان
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
رمضانيات
عربي-دولي
متفرقات
أخبار عاجلة
وزارة الدفاع التركية: نتابع عن كثب تحركات جماعة الجماعات الكردية الإيرانية المسلحة
Lebanon 24
05-03-2026
|
04:09
A-
A+
photos
0
A+
A-
التلفزيون الإيراني: استهداف مقرات الجماعات الكردية في كردستان العراق
Lebanon 24
التلفزيون الإيراني: استهداف مقرات الجماعات الكردية في كردستان العراق
05/03/2026 12:44:26
05/03/2026 12:44:26
Lebanon 24
Lebanon 24
المتحدث العسكري الإسرائيلي: نتابع عن كثب التطورات على الساحة الإيرانية ومستعدون للدفاع عن مواطني إسرائيل
Lebanon 24
المتحدث العسكري الإسرائيلي: نتابع عن كثب التطورات على الساحة الإيرانية ومستعدون للدفاع عن مواطني إسرائيل
05/03/2026 12:44:26
05/03/2026 12:44:26
Lebanon 24
Lebanon 24
وزارة الدفاع التركية: تركيا مستعدة لدعم الجيش السوري في مواجهة القوات الكردية إذا طلبت دمشق ذلك
Lebanon 24
وزارة الدفاع التركية: تركيا مستعدة لدعم الجيش السوري في مواجهة القوات الكردية إذا طلبت دمشق ذلك
05/03/2026 12:44:26
05/03/2026 12:44:26
Lebanon 24
Lebanon 24
رويترز: هجوم بطائرة مسيّرة يستهدف معسكرًا لجماعة معارضة كردية إيرانية في كردستان العراق
Lebanon 24
رويترز: هجوم بطائرة مسيّرة يستهدف معسكرًا لجماعة معارضة كردية إيرانية في كردستان العراق
05/03/2026 12:44:26
05/03/2026 12:44:26
Lebanon 24
Lebanon 24
التلفزيون الإيراني: القوات الجوية ضربت أهدافا إسرائيلية بالمسيّرات ودمرت رادارا إسرائيليا
05:42 | 2026-03-05
Lebanon 24
التلفزيون الإيراني: القوات الجوية ضربت أهدافا إسرائيلية بالمسيّرات ودمرت رادارا إسرائيليا
05:42 | 2026-03-05
05/03/2026 05:42:31
Lebanon 24
Lebanon 24
"لبنان 24": غارة من مسيّرة استهدفت سيارة في بلدة مجدل سلم
05:40 | 2026-03-05
Lebanon 24
"لبنان 24": غارة من مسيّرة استهدفت سيارة في بلدة مجدل سلم
05:40 | 2026-03-05
05/03/2026 05:40:10
Lebanon 24
Lebanon 24
قبرص: انتهاء الحادث الأمني في"أكروتيري"
05:39 | 2026-03-05
Lebanon 24
قبرص: انتهاء الحادث الأمني في"أكروتيري"
05:39 | 2026-03-05
05/03/2026 05:39:42
Lebanon 24
Lebanon 24
إطلاق صواريخ من جنوب لبنان باتجاه إسرائيل
05:39 | 2026-03-05
Lebanon 24
إطلاق صواريخ من جنوب لبنان باتجاه إسرائيل
05:39 | 2026-03-05
05/03/2026 05:39:02
Lebanon 24
Lebanon 24
رويترز: قبرص تصدر تحذيرا بشأن تهديدات أمنية جديدة قرب منطقة أكروتيري
05:36 | 2026-03-05
Lebanon 24
رويترز: قبرص تصدر تحذيرا بشأن تهديدات أمنية جديدة قرب منطقة أكروتيري
05:36 | 2026-03-05
05/03/2026 05:36:52
Lebanon 24
Lebanon 24
أمطار غزيرة وثلوج... منخفض جويّ من البحر الأسود يصل إلى لبنان في هذا الموعد
09:00 | 2026-03-04
Lebanon 24
أمطار غزيرة وثلوج... منخفض جويّ من البحر الأسود يصل إلى لبنان في هذا الموعد
09:00 | 2026-03-04
04/03/2026 09:00:58
Lebanon 24
Lebanon 24
هزّة أرضيّة ضربت لبنان... إليكم موقعها وقوّتها
07:34 | 2026-03-04
Lebanon 24
هزّة أرضيّة ضربت لبنان... إليكم موقعها وقوّتها
07:34 | 2026-03-04
04/03/2026 07:34:46
Lebanon 24
Lebanon 24
تقرير بريطاني... ماذا قال عن سبب دخول "حزب الله" في الحرب وعلاقته ببري؟
10:30 | 2026-03-04
Lebanon 24
تقرير بريطاني... ماذا قال عن سبب دخول "حزب الله" في الحرب وعلاقته ببري؟
10:30 | 2026-03-04
04/03/2026 10:30:00
Lebanon 24
Lebanon 24
"حزب الله" قد يقتحم إسرائيل.. "القناة الـ12" تعلن!
16:56 | 2026-03-04
Lebanon 24
"حزب الله" قد يقتحم إسرائيل.. "القناة الـ12" تعلن!
16:56 | 2026-03-04
04/03/2026 04:56:15
Lebanon 24
Lebanon 24
زحمة العودة… الجنوبيون يعودون إلى بيوت مدمّرة بحثًا عن مأوى
07:49 | 2026-03-04
Lebanon 24
زحمة العودة… الجنوبيون يعودون إلى بيوت مدمّرة بحثًا عن مأوى
07:49 | 2026-03-04
04/03/2026 07:49:22
Lebanon 24
Lebanon 24
05:42 | 2026-03-05
التلفزيون الإيراني: القوات الجوية ضربت أهدافا إسرائيلية بالمسيّرات ودمرت رادارا إسرائيليا
05:40 | 2026-03-05
"لبنان 24": غارة من مسيّرة استهدفت سيارة في بلدة مجدل سلم
05:39 | 2026-03-05
قبرص: انتهاء الحادث الأمني في"أكروتيري"
05:39 | 2026-03-05
إطلاق صواريخ من جنوب لبنان باتجاه إسرائيل
05:36 | 2026-03-05
رويترز: قبرص تصدر تحذيرا بشأن تهديدات أمنية جديدة قرب منطقة أكروتيري
05:34 | 2026-03-05
"لبنان 24": إطلاق رشقة صواريخ من لبنان باتجاه الأراضي الإسرائيلية
خضعت لعملية تجميد البويضات.. مايا دياب تريد الابتعاد عن المشاكل مع الرجال (فيديو)
03:31 | 2026-03-05
Lebanon 24
خضعت لعملية تجميد البويضات.. مايا دياب تريد الابتعاد عن المشاكل مع الرجال (فيديو)
03:31 | 2026-03-05
05/03/2026 12:44:26
Lebanon 24
Lebanon 24
غارة إسرائيلية استهدفت شقّة في السعديات
18:45 | 2026-03-03
Lebanon 24
غارة إسرائيلية استهدفت شقّة في السعديات
18:45 | 2026-03-03
05/03/2026 12:44:26
Lebanon 24
Lebanon 24
هل تسببت هذه الفنانة الشهيرة بانفصال تامر حسني عن بسمة بوسيل؟ (فيديو)
01:57 | 2026-03-02
Lebanon 24
هل تسببت هذه الفنانة الشهيرة بانفصال تامر حسني عن بسمة بوسيل؟ (فيديو)
01:57 | 2026-03-02
05/03/2026 12:44:26
Lebanon 24
Lebanon 24
