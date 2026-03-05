معلومات للـLBCI: الرئيس نواف سلام تبلغ من القائم بالأعمال السوري في لبنان إياد الهزاع أن الحشود العسكرية السورية على الحدود مع لبنان تماثل تلك الموجودة على الحدود مع العراق وتمركزها دفاعي في ظل التوتر الجاري في المنطقة

