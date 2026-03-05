رئيس الحزب التقدمي الإشتراكي النائب تيمور جنبلاط من بعبدا: زيارتنا للرئيس عون هي زيارة دعم وتضامن في هذه المرحلة الصعبة والحساسة وركزنا على أكثر من نقطة والأولوية هي الدعم والمساعدة لأهل الجنوب

Lebanon 24