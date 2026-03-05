النائب أيّوب حميّد بعد اجتماع كتلة "التنمية والتحرير" في عين التينة: نهيب بكافة الكتل السياسية واللبنانيين على مختلف انتماءاتهم بوجوب استحضار كل عناوين الوحدة والتضامن والتآزر في مقاربة ملف النازحين

Lebanon 24