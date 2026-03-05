مصادر أمن بالموانئ العراقية: قارب إيراني مسيّر عن بُعد محمّل بالمتفجرات استهدف ناقلة النفط الخام "سونانجول ناميبي" التي ترفع علم جزر البهاما في المياه العراقية

