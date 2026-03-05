الرئيس نجيب ميقاتي أمام زواره في طرابلس: إن التضامن الوطني مع ابناء الجنوب النازحين من قراهم وبلداتهم بسبب العدوان الاسرائيلي المستمر على لبنان هو خطوة واجبة ومطلوبة منا جميعا

Lebanon 24