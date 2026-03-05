ميقاتي: إن احتضان النازحين امر بديهي ومطلوب من كل ابناء المجتمع اللبناني ومن واجب الحكومة الاسراع في انجاز خطة الايواء والدعم لاننا تابعنا شكاوى اساسية عن التأخير الحاصل في التحرك

Lebanon 24