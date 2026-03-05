الرئيس جوزاف عون طلب من الرئيس الفرنسي التدخل لعدم استهداف الضاحية الجنوبية بعد تهديدات الجيش الإسرائيلي لسكانها كما طلب منه العمل على وقف اطلاق النار بأقصى سرعة ممكنة.

Lebanon 24