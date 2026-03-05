"مقر خاتم الأنبياء" التابع للحرس الثوري: حاملة الطائرات أبراهام لينكولن ابتعدت أكثر من ألف كيلو متر بعدما استهدفتها قواتنا البحرية بالطائرات المسيّرة

Lebanon 24