مندوب إيران الدائم لدى الأمم المتحدة: العدوان الأميركي الإسرائيلي على إيران يشكل بلا شك تهديداً غير مسبوق للسلم والأمن الإقليميين والدوليين وسنواصل ممارسة الحق المشروع في الدفاع عن النفس

Lebanon 24