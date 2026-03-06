رؤساء الحكومة السابقون بعد زيارة رئيس الجمهورية: إدانة واستنكار الاجرام والعدوان الاسرائيلي المستمر على لبنان واللبنانيين منذ إعلان التفاهم على وقف الأعمال العدائية

Lebanon 24