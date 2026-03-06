نائب رئيس مجلس النواب الياس بو صعب بعد اجتماع هيئة مكتب مجلس النواب في عين التينة: النقاش كان محصوراً باقتراحات قوانين للتمديد للمجلس النيابي واستلمنا اقتراحات عدّة في هذا الإطار

