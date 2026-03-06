رؤساء الحكومة السابقون:نؤكد أهمية الحرص على التكاتف الاجتماعي وتضامن جميع اللبنانيين مع أهلنا الصامدين وفي مؤازرة من أجبرهم العدوان الإسرائيلي على النزوح عن منازلهم وبلداتهم

Lebanon 24