نائب رئيس مجلس النواب الياس بو صعب بعد اجتماع هيئة مكتب مجلس النواب: برّي وافق على عقد جلسة يوم الاثنين لطرح 3 اقتراحات قوانين للتمديد للمجلس النيابي

Lebanon 24