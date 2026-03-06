نواف سلام: لقد عملت الحكومة بلا كلل لتخفيف أعباء النزوح ولم ندّخر أي جهد لكن ضخامة المشاكل التي نواجهها ومحدودية الوسائل المتاحة لدينا تتطلب تعبيرا اكثر فاعلية عن التضامن

