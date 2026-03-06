نواف سلام للسفراء: حكومتنا عبّرت عن استعدادها لاستئناف المفاوضات واليوم نتوجه إليكم لدعمنا في هذا المسعى وللمطالبة بصوت عال بأن تنهي إسرائيل هجماتها العسكرية

Lebanon 24