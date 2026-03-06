تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
اشترك الآن
|
تسجيل الدخول
18
o
بيروت
17
o
طرابلس
17
o
صور
16
o
جبيل
17
o
صيدا
17
o
جونية
15
o
النبطية
13
o
زحلة
14
o
بعلبك
14
o
بشري
14
o
بيت الدين
12
o
كفردبيان
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
مقالات لبنان24
رادار لبنان24
صحافة أجنبية
ضيوف لبنان 24
إقتصاد
رمضانيات
عربي-دولي
متفرقات
صحة
فنون ومشاهير
رياضة
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
المرأة
أفراح ومناسبات
تعازي ووفيات
المزيد
⋮
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
رمضانيات
عربي-دولي
متفرقات
بحث
تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
|
اشترك الآن
تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
اشترك الآن
|
تسجيل الدخول
الرئيسية
أخباري
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
مقالات لبنان24
رادار لبنان24
صحافة أجنبية
ضيوف لبنان 24
إقتصاد
رمضانيات
عربي-دولي
متفرقات
صحة
رياضة
فنون ومشاهير
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
المرأة
أفراح ومناسبات
صور
تعازي ووفيات
كأس العالم2022
حالة الطقس
حركة السير
إستفتاء
من نحن
للاتصال بالموقع
لإعلاناتكم
لالغاء الاشعارات
Privacy Policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
تسجيل الدخول
- او -
تذكرني
نسيت كلمة السر؟
تسجيل الدخول
ليس لديك حساب؟
أنشئ حساب
Advertisement
أخبار عاجلة
وسائل إعلام إسرائيلية: سقوط 6 جرحى في صفوف الجيش الإسرائيلي جراء إطلاق صاروخ مضاد للدروع نحو قوة في جنوب لبنان وُصفت إصابة اثنين منهم بالخطيرة
Lebanon 24
06-03-2026
|
05:29
A-
A+
photos
0
A+
A-
Advertisement
مواضيع ذات صلة
وسائل إعلام إسرائيلية: إصابة جندي بجروح خطيرة في استهداف قوة عسكرية بجنوب لبنان بصاروخ مضاد للدروع
Lebanon 24
وسائل إعلام إسرائيلية: إصابة جندي بجروح خطيرة في استهداف قوة عسكرية بجنوب لبنان بصاروخ مضاد للدروع
06/03/2026 16:55:45
06/03/2026 16:55:45
Lebanon 24
Lebanon 24
الجيش الاسرائيلي: إصابة 5 جنود من لواء غفعاتي بجروح خطيرة في إطلاق صاروخ مضاد للدروع من لبنان
Lebanon 24
الجيش الاسرائيلي: إصابة 5 جنود من لواء غفعاتي بجروح خطيرة في إطلاق صاروخ مضاد للدروع من لبنان
06/03/2026 16:55:45
06/03/2026 16:55:45
Lebanon 24
Lebanon 24
الجيش الإسرائيلي: إصابة ضابط بجروح خطيرة وجندي بجروح متوسطة في جنوب لبنان إثر استهدافهما بصواريخ مضادة للدروع
Lebanon 24
الجيش الإسرائيلي: إصابة ضابط بجروح خطيرة وجندي بجروح متوسطة في جنوب لبنان إثر استهدافهما بصواريخ مضادة للدروع
06/03/2026 16:55:45
06/03/2026 16:55:45
Lebanon 24
Lebanon 24
الجيش الإسرائيلي: قضينا على مسلح أطلق صاروخا مضادا للدروع باتجاه قواتنا في جنوب لبنان
Lebanon 24
الجيش الإسرائيلي: قضينا على مسلح أطلق صاروخا مضادا للدروع باتجاه قواتنا في جنوب لبنان
06/03/2026 16:55:45
06/03/2026 16:55:45
Lebanon 24
Lebanon 24
تابع
قد يعجبك أيضاً
الجيش الاسرائيلي: إصابة 5 جنود من لواء غفعاتي بجروح خطيرة في إطلاق صاروخ مضاد للدروع من لبنان
Lebanon 24
الجيش الاسرائيلي: إصابة 5 جنود من لواء غفعاتي بجروح خطيرة في إطلاق صاروخ مضاد للدروع من لبنان
09:46 | 2026-03-06
06/03/2026 09:46:40
Lebanon 24
Lebanon 24
"لبنان 24": غارة جديدة تستهدف بلدة النبي شيت
Lebanon 24
"لبنان 24": غارة جديدة تستهدف بلدة النبي شيت
09:42 | 2026-03-06
06/03/2026 09:42:39
Lebanon 24
Lebanon 24
عضو هيئة رئاسة مجلس خبراء القيادة الإيراني: خامنئي لم يترك وصية خاصة أو اسما محددا أو إشارة لتعيين خليفته
Lebanon 24
عضو هيئة رئاسة مجلس خبراء القيادة الإيراني: خامنئي لم يترك وصية خاصة أو اسما محددا أو إشارة لتعيين خليفته
09:42 | 2026-03-06
06/03/2026 09:42:00
Lebanon 24
Lebanon 24
التلفزيون الإيراني: دوي انفجار في طهران
Lebanon 24
التلفزيون الإيراني: دوي انفجار في طهران
09:34 | 2026-03-06
06/03/2026 09:34:10
Lebanon 24
Lebanon 24
نتنياهو : نواصل ضرب قيادات نظام إيران القمعي
Lebanon 24
نتنياهو : نواصل ضرب قيادات نظام إيران القمعي
09:33 | 2026-03-06
06/03/2026 09:33:28
Lebanon 24
Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة
بالصورة... الموت يُؤلم رابعة الزيات: "إلى جوار الرحمن بإذن الله"
Lebanon 24
بالصورة... الموت يُؤلم رابعة الزيات: "إلى جوار الرحمن بإذن الله"
13:13 | 2026-03-05
05/03/2026 01:13:53
Lebanon 24
Lebanon 24
هذا آخر ما قِيلَ في إسرائيل عن "الهجوم" على الضاحية الجنوبية
Lebanon 24
هذا آخر ما قِيلَ في إسرائيل عن "الهجوم" على الضاحية الجنوبية
13:23 | 2026-03-05
05/03/2026 01:23:55
Lebanon 24
Lebanon 24
هذه هويته.. من هو المستهدف بغارة صيدا؟
Lebanon 24
هذه هويته.. من هو المستهدف بغارة صيدا؟
04:43 | 2026-03-06
06/03/2026 04:43:37
Lebanon 24
Lebanon 24
كارثة سياسية بسبب اخلاء الضاحية
Lebanon 24
كارثة سياسية بسبب اخلاء الضاحية
03:00 | 2026-03-06
06/03/2026 03:00:00
Lebanon 24
Lebanon 24
على الرغم من الصورة الزاهدة التي كان يُظهرها.. تقرير يكشف حجم ثروة خامنئي
Lebanon 24
على الرغم من الصورة الزاهدة التي كان يُظهرها.. تقرير يكشف حجم ثروة خامنئي
12:00 | 2026-03-05
05/03/2026 12:00:00
Lebanon 24
Lebanon 24
أخبارنا عبر بريدك الالكتروني
إشترك
أيضاً في أخبار عاجلة
09:46 | 2026-03-06
الجيش الاسرائيلي: إصابة 5 جنود من لواء غفعاتي بجروح خطيرة في إطلاق صاروخ مضاد للدروع من لبنان
09:42 | 2026-03-06
"لبنان 24": غارة جديدة تستهدف بلدة النبي شيت
09:42 | 2026-03-06
عضو هيئة رئاسة مجلس خبراء القيادة الإيراني: خامنئي لم يترك وصية خاصة أو اسما محددا أو إشارة لتعيين خليفته
09:34 | 2026-03-06
التلفزيون الإيراني: دوي انفجار في طهران
09:33 | 2026-03-06
نتنياهو : نواصل ضرب قيادات نظام إيران القمعي
09:30 | 2026-03-06
"لبنان 24": عدد من الشهداء جراء الغارة التي استهدفت منزلاً لآل الشيخ في صور قرب ثكنة الجيش واثارات صور
فيديو
استولوا على سيارتها وأموالها.. مايا دياب تكشف كيف تم احتجازها لساعات من قبل خارجين عن القانون (فيديو)
Lebanon 24
استولوا على سيارتها وأموالها.. مايا دياب تكشف كيف تم احتجازها لساعات من قبل خارجين عن القانون (فيديو)
02:11 | 2026-03-06
06/03/2026 16:55:45
Lebanon 24
Lebanon 24
خضعت لعملية تجميد البويضات.. مايا دياب تريد الابتعاد عن المشاكل مع الرجال (فيديو)
Lebanon 24
خضعت لعملية تجميد البويضات.. مايا دياب تريد الابتعاد عن المشاكل مع الرجال (فيديو)
03:31 | 2026-03-05
06/03/2026 16:55:45
Lebanon 24
Lebanon 24
غارة إسرائيلية استهدفت شقّة في السعديات
Lebanon 24
غارة إسرائيلية استهدفت شقّة في السعديات
18:45 | 2026-03-03
06/03/2026 16:55:45
Lebanon 24
Lebanon 24
Download our application
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
رمضانيات
عربي-دولي
متفرقات
Download our application
Follow Us
Download our application
Softimpact
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24