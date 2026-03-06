نائب رئيس مجلس النواب الياس بو صعب من قصر بعبدا: الانقسام والشرخ بين اللبنانيّين أصعب من الاعتداءات على لبنان والجيش يقوم بأكثر من قدراته والوقوف الى جانبه هو المخرج الصحيح

Lebanon 24