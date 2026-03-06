تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
أخبار عاجلة
السفارة الأميركية في بيروت: ندعو المواطنين الأميركيين إلى مغادرة الشرق الأوسط عبر الرحلات التجارية المتاحة من مطار بيروت إذا اعتبروا ذلك آمناً
Lebanon 24
06-03-2026
|
07:26
photos
