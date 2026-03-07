وزير الدفاع الإسرائيلي: رئيس الجمهورية العماد حوزاف عون تعهد بنزع سلاح "حزب الله" لكنه لم يفعل ذلك وعليه أن يتحرّك قبل أن نتحرّك ونتولى ذلك

Lebanon 24