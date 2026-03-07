الجيش الإسرائيلي يعلن أنه هاجم أمس بنى تحتية مختلفة بينها غرفة عمليات قيادة الدفاع الجوي للحرس الثوري ومنظومات دفاع جوي ومقرات قيادة ومستودعات لوجستية وغيرها

