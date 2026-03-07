"حزب الله": بعد رصد تحركات لقوات إسرائيلية باتجاه بلدة عيترون اشتبكنا مع القوة المتقدمة بالأسلحة الرشاشة والقذائف الصاروخية وحققنا إصابات مباشرة

Lebanon 24