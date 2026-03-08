تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
رمضانيات
عربي-دولي
متفرقات
أخبار عاجلة
"لبنان24": غارتان إسرائيليتان على البقاع
Lebanon 24
08-03-2026
|
08:06
photos
مواضيع ذات صلة
"لبنان24": غارة إسرائيلية استهدفت مرتفعات الشعرة في البقاع - شرق لبنان
Lebanon 24
"لبنان24": غارة إسرائيلية استهدفت مرتفعات الشعرة في البقاع - شرق لبنان
08/03/2026 19:17:21
08/03/2026 19:17:21
Lebanon 24
Lebanon 24
"لبنان24": غارة إسرائيلية تستهدف جرد طاريا في البقاع
Lebanon 24
"لبنان24": غارة إسرائيلية تستهدف جرد طاريا في البقاع
08/03/2026 19:17:21
08/03/2026 19:17:21
Lebanon 24
Lebanon 24
"لبنان24": غارة إسرائيلية تستهدف منطقة السعيدة في البقاع
Lebanon 24
"لبنان24": غارة إسرائيلية تستهدف منطقة السعيدة في البقاع
08/03/2026 19:17:21
08/03/2026 19:17:21
Lebanon 24
Lebanon 24
"لبنان24": غارات على البقاع طالت منطقة شمسطار
Lebanon 24
"لبنان24": غارات على البقاع طالت منطقة شمسطار
08/03/2026 19:17:21
08/03/2026 19:17:21
Lebanon 24
Lebanon 24
تابع
وزير الخارجية الأردني يؤكد أن بلاده ستتخذ كل الخطوات لحماية مواطنيها وأمنها واستقرارها وسيادتها
Lebanon 24
وزير الخارجية الأردني يؤكد أن بلاده ستتخذ كل الخطوات لحماية مواطنيها وأمنها واستقرارها وسيادتها
13:13 | 2026-03-08
08/03/2026 01:13:21
Lebanon 24
Lebanon 24
بلومبرغ: واشنطن تدرس تنفيذ عملية خاصة للاستيلاء على اليورانيوم الإيراني
Lebanon 24
بلومبرغ: واشنطن تدرس تنفيذ عملية خاصة للاستيلاء على اليورانيوم الإيراني
13:11 | 2026-03-08
08/03/2026 01:11:20
Lebanon 24
Lebanon 24
الجيش الإسرائيلي: أكثر من 100 غارة على لبنان خلال 24 ساعة استهدفت بنى تحتية لحزب الله ومجمعًا لوحدة الرضوان في الضاحية
Lebanon 24
الجيش الإسرائيلي: أكثر من 100 غارة على لبنان خلال 24 ساعة استهدفت بنى تحتية لحزب الله ومجمعًا لوحدة الرضوان في الضاحية
13:11 | 2026-03-08
08/03/2026 01:11:13
Lebanon 24
Lebanon 24
"لبنان 24": غارة اسرائيلية تستهدف بلدة سحمر في البقاع الغربي واخرى على بلدة ميفدون في الجنوب
Lebanon 24
"لبنان 24": غارة اسرائيلية تستهدف بلدة سحمر في البقاع الغربي واخرى على بلدة ميفدون في الجنوب
13:08 | 2026-03-08
08/03/2026 01:08:38
Lebanon 24
Lebanon 24
ملك البحرين: لا يمكن تبرير اعتداءات إيران تحت أي ذريعة
Lebanon 24
ملك البحرين: لا يمكن تبرير اعتداءات إيران تحت أي ذريعة
13:08 | 2026-03-08
08/03/2026 01:08:32
Lebanon 24
Lebanon 24
"ليلة صاروخيّة".. إسرائيل تهدّد بـ"زيادة قصف لبنان"!
Lebanon 24
"ليلة صاروخيّة".. إسرائيل تهدّد بـ"زيادة قصف لبنان"!
17:21 | 2026-03-07
07/03/2026 05:21:13
Lebanon 24
Lebanon 24
تقرير إسرائيلي يحرّض على "قصف مطار بيروت".. ماذا قال عن "الحزب"؟
Lebanon 24
تقرير إسرائيلي يحرّض على "قصف مطار بيروت".. ماذا قال عن "الحزب"؟
17:00 | 2026-03-07
07/03/2026 05:00:21
Lebanon 24
Lebanon 24
"رسالة إجابات" من قاسم إلى بري
Lebanon 24
"رسالة إجابات" من قاسم إلى بري
00:18 | 2026-03-08
08/03/2026 12:18:50
Lebanon 24
Lebanon 24
عن "قصف البنى التحتية" في لبنان.. ماذا قال تقرير إسرائيلي؟
Lebanon 24
عن "قصف البنى التحتية" في لبنان.. ماذا قال تقرير إسرائيلي؟
14:00 | 2026-03-07
07/03/2026 02:00:00
Lebanon 24
Lebanon 24
قرار من وزيرة التربية بشأن التعليم غدًا في المدارس والثانويات والمعاهد
Lebanon 24
قرار من وزيرة التربية بشأن التعليم غدًا في المدارس والثانويات والمعاهد
07:07 | 2026-03-08
08/03/2026 07:07:36
Lebanon 24
Lebanon 24
13:13 | 2026-03-08
وزير الخارجية الأردني يؤكد أن بلاده ستتخذ كل الخطوات لحماية مواطنيها وأمنها واستقرارها وسيادتها
13:11 | 2026-03-08
بلومبرغ: واشنطن تدرس تنفيذ عملية خاصة للاستيلاء على اليورانيوم الإيراني
13:11 | 2026-03-08
الجيش الإسرائيلي: أكثر من 100 غارة على لبنان خلال 24 ساعة استهدفت بنى تحتية لحزب الله ومجمعًا لوحدة الرضوان في الضاحية
13:08 | 2026-03-08
"لبنان 24": غارة اسرائيلية تستهدف بلدة سحمر في البقاع الغربي واخرى على بلدة ميفدون في الجنوب
13:08 | 2026-03-08
ملك البحرين: لا يمكن تبرير اعتداءات إيران تحت أي ذريعة
12:57 | 2026-03-08
ملك البحرين: نأسف لما تعرضت له البحرين والدول الصديقة من اعتداءات إيرانية
مسيّرة إسرائيلية استهدفت فندق "رمادا" في الروشة
Lebanon 24
مسيّرة إسرائيلية استهدفت فندق "رمادا" في الروشة
19:39 | 2026-03-07
08/03/2026 19:17:21
Lebanon 24
Lebanon 24
بسبب طليقته أحمد السقا ينفعل ويُهدد رامز جلال.. شاهدوا الفيديو
Lebanon 24
بسبب طليقته أحمد السقا ينفعل ويُهدد رامز جلال.. شاهدوا الفيديو
05:48 | 2026-03-07
08/03/2026 19:17:21
Lebanon 24
Lebanon 24
استولوا على سيارتها وأموالها.. مايا دياب تكشف كيف تم احتجازها لساعات من قبل خارجين عن القانون (فيديو)
Lebanon 24
استولوا على سيارتها وأموالها.. مايا دياب تكشف كيف تم احتجازها لساعات من قبل خارجين عن القانون (فيديو)
03:11 | 2026-03-06
08/03/2026 19:17:21
Lebanon 24
Lebanon 24
