أخبار عاجلة
الجيش الإسرائيلي: بدأنا غارات واسعة على بنى تحتية للنظام في طهران ومناطق أخرى في إيران
Lebanon 24
08-03-2026
|
11:21
photos
مواضيع ذات صلة
الجيش الإسرائيلي: بدأنا بقصف بنى تحتية تابعة للنظام الإيراني في أنحاء طهران
Lebanon 24
الجيش الإسرائيلي: بدأنا بقصف بنى تحتية تابعة للنظام الإيراني في أنحاء طهران
08/03/2026 22:04:56
08/03/2026 22:04:56
Lebanon 24
Lebanon 24
الجيش الإسرائيلي: نهاجم بنى تحتية في طهران ومواقع أخرى في إيران
Lebanon 24
الجيش الإسرائيلي: نهاجم بنى تحتية في طهران ومواقع أخرى في إيران
08/03/2026 22:04:56
08/03/2026 22:04:56
Lebanon 24
Lebanon 24
الجيش الإسرائيليّ: البدء بمهاجمة بنى تحتية للنظام الإيراني
Lebanon 24
الجيش الإسرائيليّ: البدء بمهاجمة بنى تحتية للنظام الإيراني
08/03/2026 22:04:56
08/03/2026 22:04:56
Lebanon 24
Lebanon 24
الجيش الإسرائيلي: استكمال موجة هجمات إضافية على بنى تحتية للنظام الإيراني
Lebanon 24
الجيش الإسرائيلي: استكمال موجة هجمات إضافية على بنى تحتية للنظام الإيراني
08/03/2026 22:04:56
08/03/2026 22:04:56
Lebanon 24
Lebanon 24
تابع
قد يعجبك أيضاً
"لبنان 24": غارة إسرائيلية على بلدة دير كيفا جنوبي لبنان
Lebanon 24
"لبنان 24": غارة إسرائيلية على بلدة دير كيفا جنوبي لبنان
16:03 | 2026-03-08
08/03/2026 04:03:11
Lebanon 24
Lebanon 24
هيئة البث الإسرائيلية عن مصادر أمنية: أكثر من 400 عملية إطلاق من لبنان باتجاه إسرائيل خلال 24 ساعة الماضية
Lebanon 24
هيئة البث الإسرائيلية عن مصادر أمنية: أكثر من 400 عملية إطلاق من لبنان باتجاه إسرائيل خلال 24 ساعة الماضية
15:57 | 2026-03-08
08/03/2026 03:57:29
Lebanon 24
Lebanon 24
قاليباف: على ترامب أن يعلم أن حساباته لتحقيق نصر خلال أيام معدودة قد فشلت
Lebanon 24
قاليباف: على ترامب أن يعلم أن حساباته لتحقيق نصر خلال أيام معدودة قد فشلت
15:36 | 2026-03-08
08/03/2026 03:36:26
Lebanon 24
Lebanon 24
الجيش الأميركي يعلن عن مقتل سابع جندي خلال العمليات العسكرية ضد إيران
Lebanon 24
الجيش الأميركي يعلن عن مقتل سابع جندي خلال العمليات العسكرية ضد إيران
15:36 | 2026-03-08
08/03/2026 03:36:22
Lebanon 24
Lebanon 24
"لبنان 24": غارتان اسرائيليتان تستهدفان مفرق زفتا وبلدة تول
Lebanon 24
"لبنان 24": غارتان اسرائيليتان تستهدفان مفرق زفتا وبلدة تول
15:33 | 2026-03-08
08/03/2026 03:33:36
Lebanon 24
Lebanon 24
الأكثر قراءة
"ليلة صاروخيّة".. إسرائيل تهدّد بـ"زيادة قصف لبنان"!
Lebanon 24
"ليلة صاروخيّة".. إسرائيل تهدّد بـ"زيادة قصف لبنان"!
17:21 | 2026-03-07
07/03/2026 05:21:13
Lebanon 24
Lebanon 24
تقرير إسرائيلي يحرّض على "قصف مطار بيروت".. ماذا قال عن "الحزب"؟
Lebanon 24
تقرير إسرائيلي يحرّض على "قصف مطار بيروت".. ماذا قال عن "الحزب"؟
17:00 | 2026-03-07
07/03/2026 05:00:21
Lebanon 24
Lebanon 24
"رسالة إجابات" من قاسم إلى بري
Lebanon 24
"رسالة إجابات" من قاسم إلى بري
00:18 | 2026-03-08
08/03/2026 12:18:50
Lebanon 24
Lebanon 24
التصعيد يتدحرج.. التفوّق الجوي يسمح بتنفيذ الإنزالات وخطة لعزل جنوب الليطاني
Lebanon 24
التصعيد يتدحرج.. التفوّق الجوي يسمح بتنفيذ الإنزالات وخطة لعزل جنوب الليطاني
11:00 | 2026-03-08
08/03/2026 11:00:00
Lebanon 24
Lebanon 24
قرار من وزيرة التربية بشأن التعليم غدًا في المدارس والثانويات والمعاهد
Lebanon 24
قرار من وزيرة التربية بشأن التعليم غدًا في المدارس والثانويات والمعاهد
07:07 | 2026-03-08
08/03/2026 07:07:36
Lebanon 24
Lebanon 24
أيضاً في أخبار عاجلة
16:03 | 2026-03-08
"لبنان 24": غارة إسرائيلية على بلدة دير كيفا جنوبي لبنان
15:57 | 2026-03-08
هيئة البث الإسرائيلية عن مصادر أمنية: أكثر من 400 عملية إطلاق من لبنان باتجاه إسرائيل خلال 24 ساعة الماضية
15:36 | 2026-03-08
قاليباف: على ترامب أن يعلم أن حساباته لتحقيق نصر خلال أيام معدودة قد فشلت
15:36 | 2026-03-08
الجيش الأميركي يعلن عن مقتل سابع جندي خلال العمليات العسكرية ضد إيران
15:33 | 2026-03-08
"لبنان 24": غارتان اسرائيليتان تستهدفان مفرق زفتا وبلدة تول
15:33 | 2026-03-08
الدفاع السعودية: إحباط محاولتي استهداف بمسيريتن شمال الرياض
فيديو
مسيّرة إسرائيلية استهدفت فندق "رمادا" في الروشة
Lebanon 24
مسيّرة إسرائيلية استهدفت فندق "رمادا" في الروشة
19:39 | 2026-03-07
08/03/2026 22:04:56
Lebanon 24
Lebanon 24
بسبب طليقته أحمد السقا ينفعل ويُهدد رامز جلال.. شاهدوا الفيديو
Lebanon 24
بسبب طليقته أحمد السقا ينفعل ويُهدد رامز جلال.. شاهدوا الفيديو
05:48 | 2026-03-07
08/03/2026 22:04:56
Lebanon 24
Lebanon 24
استولوا على سيارتها وأموالها.. مايا دياب تكشف كيف تم احتجازها لساعات من قبل خارجين عن القانون (فيديو)
Lebanon 24
استولوا على سيارتها وأموالها.. مايا دياب تكشف كيف تم احتجازها لساعات من قبل خارجين عن القانون (فيديو)
03:11 | 2026-03-06
08/03/2026 22:04:56
Lebanon 24
Lebanon 24
