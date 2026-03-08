تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
اشترك الآن
|
تسجيل الدخول
11
o
بيروت
9
o
طرابلس
10
o
صور
10
o
جبيل
10
o
صيدا
11
o
جونية
2
o
النبطية
1
o
زحلة
1
o
بعلبك
5
o
بشري
8
o
بيت الدين
6
o
كفردبيان
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
مقالات لبنان24
رادار لبنان24
صحافة أجنبية
ضيوف لبنان 24
إقتصاد
رمضانيات
عربي-دولي
متفرقات
صحة
فنون ومشاهير
رياضة
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
المرأة
أفراح ومناسبات
تعازي ووفيات
المزيد
⋮
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
رمضانيات
عربي-دولي
متفرقات
بحث
تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
|
اشترك الآن
تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
اشترك الآن
|
تسجيل الدخول
الرئيسية
أخباري
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
مقالات لبنان24
رادار لبنان24
صحافة أجنبية
ضيوف لبنان 24
إقتصاد
رمضانيات
عربي-دولي
متفرقات
صحة
رياضة
فنون ومشاهير
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
المرأة
أفراح ومناسبات
صور
تعازي ووفيات
كأس العالم2022
حالة الطقس
حركة السير
إستفتاء
من نحن
للاتصال بالموقع
لإعلاناتكم
لالغاء الاشعارات
Privacy Policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
تسجيل الدخول
- او -
تذكرني
نسيت كلمة السر؟
تسجيل الدخول
ليس لديك حساب؟
أنشئ حساب
Advertisement
أخبار عاجلة
ترامب: أسعار النفط ستنخفض بسرعة فور تدمير التهديد النووي الإيراني
Lebanon 24
08-03-2026
|
19:00
A-
A+
photos
0
A+
A-
Advertisement
مواضيع ذات صلة
ترامب: قد ترتفع أسعار النفط لفترة قصيرة لكنها ستنخفض لاحقا
Lebanon 24
ترامب: قد ترتفع أسعار النفط لفترة قصيرة لكنها ستنخفض لاحقا
09/03/2026 03:06:07
09/03/2026 03:06:07
Lebanon 24
Lebanon 24
انخفاض أسعار النفط بنسبة تتجاوز 3 % في ظل رغبة ترامب بالتوصل إلى اتفاق مع إيران
Lebanon 24
انخفاض أسعار النفط بنسبة تتجاوز 3 % في ظل رغبة ترامب بالتوصل إلى اتفاق مع إيران
09/03/2026 03:06:07
09/03/2026 03:06:07
Lebanon 24
Lebanon 24
بعد تهديد ترامب لإيران.. أسعار النفط ترتفع
Lebanon 24
بعد تهديد ترامب لإيران.. أسعار النفط ترتفع
09/03/2026 03:06:07
09/03/2026 03:06:07
Lebanon 24
Lebanon 24
ارتفاع أسعار النفط بعد تهديدات أميركا
Lebanon 24
ارتفاع أسعار النفط بعد تهديدات أميركا
09/03/2026 03:06:07
09/03/2026 03:06:07
Lebanon 24
Lebanon 24
تابع
قد يعجبك أيضاً
السيناتور الجمهوري ليندسي غراهام: الإيرانيون عانوا بينما عاش نجل خامنئي في رغد وسيكون مصيره مثل والده
Lebanon 24
السيناتور الجمهوري ليندسي غراهام: الإيرانيون عانوا بينما عاش نجل خامنئي في رغد وسيكون مصيره مثل والده
20:45 | 2026-03-08
08/03/2026 08:45:00
Lebanon 24
Lebanon 24
المكتب الإعلامي لحكومة الفجيرة: لا إصابات في حريق منطقة فوز البترولية بعد سقوط شظايا نتيجة الاعتراضات الناجحة للدفاعات الجوية
Lebanon 24
المكتب الإعلامي لحكومة الفجيرة: لا إصابات في حريق منطقة فوز البترولية بعد سقوط شظايا نتيجة الاعتراضات الناجحة للدفاعات الجوية
20:31 | 2026-03-08
08/03/2026 08:31:14
Lebanon 24
Lebanon 24
حزب الله: استهدفنا بقذائف المدفعية للمرة الثانية قوة إسرائيلية تقدّمت نحو خلّة المحافر في بلدة العديسة
Lebanon 24
حزب الله: استهدفنا بقذائف المدفعية للمرة الثانية قوة إسرائيلية تقدّمت نحو خلّة المحافر في بلدة العديسة
20:30 | 2026-03-08
08/03/2026 08:30:15
Lebanon 24
Lebanon 24
الخارجية الأميركية: أمرنا موظفي الحكومة الأميركية غير المعنيين بالحالات الطارئة وأفراد أسرهم بمغادرة السعودية بسبب المخاطر الأمنية
Lebanon 24
الخارجية الأميركية: أمرنا موظفي الحكومة الأميركية غير المعنيين بالحالات الطارئة وأفراد أسرهم بمغادرة السعودية بسبب المخاطر الأمنية
20:29 | 2026-03-08
08/03/2026 08:29:00
Lebanon 24
Lebanon 24
الإسعاف الإسرائيلي: إمرأة بجروح جراء سقوط شظايا في ريشون لتسيون جنوب تل أبيب
Lebanon 24
الإسعاف الإسرائيلي: إمرأة بجروح جراء سقوط شظايا في ريشون لتسيون جنوب تل أبيب
20:17 | 2026-03-08
08/03/2026 08:17:25
Lebanon 24
Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة
"رسالة إجابات" من قاسم إلى بري
Lebanon 24
"رسالة إجابات" من قاسم إلى بري
00:18 | 2026-03-08
08/03/2026 12:18:50
Lebanon 24
Lebanon 24
قرار من وزيرة التربية بشأن التعليم غدًا في المدارس والثانويات والمعاهد
Lebanon 24
قرار من وزيرة التربية بشأن التعليم غدًا في المدارس والثانويات والمعاهد
07:07 | 2026-03-08
08/03/2026 07:07:36
Lebanon 24
Lebanon 24
التصعيد يتدحرج.. التفوّق الجوي يسمح بتنفيذ الإنزالات وخطة لعزل جنوب الليطاني
Lebanon 24
التصعيد يتدحرج.. التفوّق الجوي يسمح بتنفيذ الإنزالات وخطة لعزل جنوب الليطاني
11:00 | 2026-03-08
08/03/2026 11:00:00
Lebanon 24
Lebanon 24
بعد تداول اسمه لخلافة خامنئي.. هذه أسرار ثروة مجتبى خامنئي
Lebanon 24
بعد تداول اسمه لخلافة خامنئي.. هذه أسرار ثروة مجتبى خامنئي
11:00 | 2026-03-08
08/03/2026 11:00:00
Lebanon 24
Lebanon 24
خبر محزن.. رحيل مصمّم المعارك في مسلسلي "مولانا" و"بالحرام" بقصف إسرائيلي على الجنوب
Lebanon 24
خبر محزن.. رحيل مصمّم المعارك في مسلسلي "مولانا" و"بالحرام" بقصف إسرائيلي على الجنوب
10:20 | 2026-03-08
08/03/2026 10:20:27
Lebanon 24
Lebanon 24
أخبارنا عبر بريدك الالكتروني
إشترك
أيضاً في أخبار عاجلة
20:45 | 2026-03-08
السيناتور الجمهوري ليندسي غراهام: الإيرانيون عانوا بينما عاش نجل خامنئي في رغد وسيكون مصيره مثل والده
20:31 | 2026-03-08
المكتب الإعلامي لحكومة الفجيرة: لا إصابات في حريق منطقة فوز البترولية بعد سقوط شظايا نتيجة الاعتراضات الناجحة للدفاعات الجوية
20:30 | 2026-03-08
حزب الله: استهدفنا بقذائف المدفعية للمرة الثانية قوة إسرائيلية تقدّمت نحو خلّة المحافر في بلدة العديسة
20:29 | 2026-03-08
الخارجية الأميركية: أمرنا موظفي الحكومة الأميركية غير المعنيين بالحالات الطارئة وأفراد أسرهم بمغادرة السعودية بسبب المخاطر الأمنية
20:17 | 2026-03-08
الإسعاف الإسرائيلي: إمرأة بجروح جراء سقوط شظايا في ريشون لتسيون جنوب تل أبيب
20:16 | 2026-03-08
الدفاع السعودية: اعتراض وتدمير مسيرة بالربع الخالي متجهة إلى حقل شيبة
فيديو
مسيّرة إسرائيلية استهدفت فندق "رمادا" في الروشة
Lebanon 24
مسيّرة إسرائيلية استهدفت فندق "رمادا" في الروشة
19:39 | 2026-03-07
09/03/2026 03:06:07
Lebanon 24
Lebanon 24
بسبب طليقته أحمد السقا ينفعل ويُهدد رامز جلال.. شاهدوا الفيديو
Lebanon 24
بسبب طليقته أحمد السقا ينفعل ويُهدد رامز جلال.. شاهدوا الفيديو
05:48 | 2026-03-07
09/03/2026 03:06:07
Lebanon 24
Lebanon 24
استولوا على سيارتها وأموالها.. مايا دياب تكشف كيف تم احتجازها لساعات من قبل خارجين عن القانون (فيديو)
Lebanon 24
استولوا على سيارتها وأموالها.. مايا دياب تكشف كيف تم احتجازها لساعات من قبل خارجين عن القانون (فيديو)
03:11 | 2026-03-06
09/03/2026 03:06:07
Lebanon 24
Lebanon 24
Download our application
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
رمضانيات
عربي-دولي
متفرقات
Download our application
Follow Us
Download our application
Softimpact
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24