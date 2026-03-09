النائبة ندى البستاني قبيل جلسة مجلس النواب: على المواطنين متابعة الجلسة ليعلموا من مدّد لنفسه ويحاسبونه واليوم نتأسف أن هناك بعض النواب لا يزالون يفضلون المصلحة الشخصية على المصلحة العامة

Lebanon 24