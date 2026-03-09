الحجار: وزارة الداخلية تواكب موضوع النزوح وأتابع يومياً مع المحافظين والقائمقامين والبلديات وطلبنا من قوى الأمن تعزيز حضورها لمعالجة أي إشكالات أو تشنجات وعنواننا الأساسي هو احتضان الناس

