عون: من أطلق تلك الصواريخ أراد أن يشتري سقوط دولة لبنان تحت العدوان والفوضى ولو بثمن تدمير عشرات قرانا وسقوط عشرات الآلاف من أهلنا من أجل حسابات النظام الإيراني

