كرامي: نشدد على متابعة خاصة لوضع المدارس والمؤسسات التي أقفلت بسبب الحرب والنزوح وفي هذه الحالة سيتم تأجيل الانطلاق بالتعليم وسيتم التواصل مع كلّ المدراء لرسم الخطوات المقبلة ونلتزم تعويض جميع التلاميذ ما فاتهم من دروس

Lebanon 24