21
o
بيروت
20
o
طرابلس
21
o
صور
20
o
جبيل
21
o
صيدا
20
o
جونية
17
o
النبطية
14
o
زحلة
13
o
بعلبك
12
o
بشري
16
o
بيت الدين
16
o
كفردبيان
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
رمضانيات
عربي-دولي
متفرقات
أخبار عاجلة
المتحدث باسم مقر خاتم الأنبياء: الكيان الصهيوني استهدف الليلة الماضية أحد البنوك الإيرانية
Lebanon 24
11-03-2026
|
04:05
photos
وزارة الدفاع القطرية: القوات المسلحة تصدت لهجمة صاروخية استهدفت دولة قطر
Lebanon 24
وزارة الدفاع القطرية: القوات المسلحة تصدت لهجمة صاروخية استهدفت دولة قطر
05:55 | 2026-03-11
11/03/2026 05:55:02
Lebanon 24
Lebanon 24
البابا لاوون الرابع عشر يعبر عن أسفه لمقتل عدد كبير من المدنيين في الحرب الإيرانية ويدعو إلى إنهاء الصراع
Lebanon 24
البابا لاوون الرابع عشر يعبر عن أسفه لمقتل عدد كبير من المدنيين في الحرب الإيرانية ويدعو إلى إنهاء الصراع
05:51 | 2026-03-11
11/03/2026 05:51:41
Lebanon 24
Lebanon 24
وزير الصحة: قدراتنا الصحية تتطور يومياً وخدماتنا متوفرة وسنقف إلى جانب المواطنين
Lebanon 24
وزير الصحة: قدراتنا الصحية تتطور يومياً وخدماتنا متوفرة وسنقف إلى جانب المواطنين
05:47 | 2026-03-11
11/03/2026 05:47:58
Lebanon 24
Lebanon 24
عبدالعاطي يجدد إدانة مصر الكاملة ورفضها لكافة الاعتداءات الإيرانية على دول الخليج العربي والأردن والعراق فضلًا عن تركيا وأذربيجان
Lebanon 24
عبدالعاطي يجدد إدانة مصر الكاملة ورفضها لكافة الاعتداءات الإيرانية على دول الخليج العربي والأردن والعراق فضلًا عن تركيا وأذربيجان
05:46 | 2026-03-11
11/03/2026 05:46:46
Lebanon 24
Lebanon 24
أردوغان: الحسابات الخاطئة دفعت المنطقة إلى أتون الدماء والبارود
Lebanon 24
أردوغان: الحسابات الخاطئة دفعت المنطقة إلى أتون الدماء والبارود
05:46 | 2026-03-11
11/03/2026 05:46:42
Lebanon 24
Lebanon 24
غدًا.. 100 دولار سيستلمها هؤلاء
Lebanon 24
غدًا.. 100 دولار سيستلمها هؤلاء
12:47 | 2026-03-10
10/03/2026 12:47:46
Lebanon 24
Lebanon 24
بغارة اسرائيلية.. استشـهاد رئيس بلدية في الجنوب
Lebanon 24
بغارة اسرائيلية.. استشـهاد رئيس بلدية في الجنوب
14:48 | 2026-03-10
10/03/2026 02:48:14
Lebanon 24
Lebanon 24
هل تستخدم إسرائيل "سلاح الليزر" في حربها ضدّ "حزب الله"؟
Lebanon 24
هل تستخدم إسرائيل "سلاح الليزر" في حربها ضدّ "حزب الله"؟
14:30 | 2026-03-10
10/03/2026 02:30:00
Lebanon 24
Lebanon 24
بعد تعيين مجتبى خامنئي مرشداً.. تقرير لـ"The Telegraph": حرب ترامب على إيران باتت ضرورية
Lebanon 24
بعد تعيين مجتبى خامنئي مرشداً.. تقرير لـ"The Telegraph": حرب ترامب على إيران باتت ضرورية
11:30 | 2026-03-10
10/03/2026 11:30:00
Lebanon 24
Lebanon 24
مَنْ خسر ومَنْ ربح بعد تأجيل الانتخابات؟
Lebanon 24
مَنْ خسر ومَنْ ربح بعد تأجيل الانتخابات؟
11:01 | 2026-03-10
10/03/2026 11:01:00
Lebanon 24
Lebanon 24
05:55 | 2026-03-11
وزارة الدفاع القطرية: القوات المسلحة تصدت لهجمة صاروخية استهدفت دولة قطر
05:51 | 2026-03-11
البابا لاوون الرابع عشر يعبر عن أسفه لمقتل عدد كبير من المدنيين في الحرب الإيرانية ويدعو إلى إنهاء الصراع
05:47 | 2026-03-11
وزير الصحة: قدراتنا الصحية تتطور يومياً وخدماتنا متوفرة وسنقف إلى جانب المواطنين
05:46 | 2026-03-11
عبدالعاطي يجدد إدانة مصر الكاملة ورفضها لكافة الاعتداءات الإيرانية على دول الخليج العربي والأردن والعراق فضلًا عن تركيا وأذربيجان
05:46 | 2026-03-11
أردوغان: الحسابات الخاطئة دفعت المنطقة إلى أتون الدماء والبارود
05:45 | 2026-03-11
الرئيس بري يلتقي في هذه الاثناء مستشار رئيس الجمهورية أندريه رحال في عين التينة بحضور النائب علي حسن خليل
فنانة شهيرة تكشف: فقدت 60 كيلو من وزني (فيديو)
Lebanon 24
فنانة شهيرة تكشف: فقدت 60 كيلو من وزني (فيديو)
05:51 | 2026-03-09
11/03/2026 11:56:23
Lebanon 24
Lebanon 24
مسيّرة إسرائيلية استهدفت فندق "رمادا" في الروشة
Lebanon 24
مسيّرة إسرائيلية استهدفت فندق "رمادا" في الروشة
19:39 | 2026-03-07
11/03/2026 11:56:23
Lebanon 24
Lebanon 24
بسبب طليقته أحمد السقا ينفعل ويُهدد رامز جلال.. شاهدوا الفيديو
Lebanon 24
بسبب طليقته أحمد السقا ينفعل ويُهدد رامز جلال.. شاهدوا الفيديو
05:48 | 2026-03-07
11/03/2026 11:56:23
Lebanon 24
Lebanon 24
