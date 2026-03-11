السفير الكندي في لبنان Gregory Galligan أكد لرئيس الجمهورية العماد جوزاف عون متابعة بلاده للتطورات في لبنان والجهود التي يبذلها الرئيس عون لمعالجة الأحداث ووقف التصعيد كما أكد استمرار دعم كندا للجيش اللبناني.

