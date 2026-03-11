رئاسة الجمهورية: اتصال ثلاثي مساء اليوم بين الرئيس عون ونظيريه السوري أحمد الشرع والفرنسي إيمانويل ماكرون تم خلاله التشاور في التطورات الأمنية في لبنان والمنطقة

