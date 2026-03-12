تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
أخبار عاجلة
"لبنان 24": الجيش فرض طوقا امنيا في محيط الغارة الإسرائيلية في الرملة البيضاء
Lebanon 24
12-03-2026
|
04:41
A-
A+
photos
0
A+
A-
مواضيع ذات صلة
"لبنان 24" يكشف: الهدف في الرملة البيضاء كان شخصاً محدداً لا سيارة
Lebanon 24
"لبنان 24" يكشف: الهدف في الرملة البيضاء كان شخصاً محدداً لا سيارة
12/03/2026 13:22:29
12/03/2026 13:22:29
Lebanon 24
Lebanon 24
مركز طوارئ الصحة: ٧ شهداء و٢١ جريحاً في الغارة الإسرائيلية على الرملة البيضاء
Lebanon 24
مركز طوارئ الصحة: ٧ شهداء و٢١ جريحاً في الغارة الإسرائيلية على الرملة البيضاء
12/03/2026 13:22:29
12/03/2026 13:22:29
Lebanon 24
Lebanon 24
هذه هوية أحد شهداء "غارة الرملة البيضاء" (صورة)
Lebanon 24
هذه هوية أحد شهداء "غارة الرملة البيضاء" (صورة)
12/03/2026 13:22:29
12/03/2026 13:22:29
Lebanon 24
Lebanon 24
"لبنان 24": غارة اسرائيلية تستهدف محيط اوتوستراد رياق بعلبك
Lebanon 24
"لبنان 24": غارة اسرائيلية تستهدف محيط اوتوستراد رياق بعلبك
12/03/2026 13:22:29
12/03/2026 13:22:29
Lebanon 24
Lebanon 24
تابع
قد يعجبك أيضاً
"لبنان 24": غارة إسرائيلية على بلدة دورس لجهة عين بورضاي
Lebanon 24
"لبنان 24": غارة إسرائيلية على بلدة دورس لجهة عين بورضاي
07:19 | 2026-03-12
12/03/2026 07:19:32
Lebanon 24
Lebanon 24
وزير المالية الإسرائيلي بتسلئيل سموتريتش: "حزب الله" تلقى ضربة قوية في الحرب السابقة لكنه لم يهزم
Lebanon 24
وزير المالية الإسرائيلي بتسلئيل سموتريتش: "حزب الله" تلقى ضربة قوية في الحرب السابقة لكنه لم يهزم
07:14 | 2026-03-12
12/03/2026 07:14:23
Lebanon 24
Lebanon 24
هآرتس عن مصادر: الدفاعات الجوية أخفقت قبل أيام في اعتراض صاروخ عنقودي وانفجر فوق منطقة تل أبيب الكبرى
Lebanon 24
هآرتس عن مصادر: الدفاعات الجوية أخفقت قبل أيام في اعتراض صاروخ عنقودي وانفجر فوق منطقة تل أبيب الكبرى
06:56 | 2026-03-12
12/03/2026 06:56:30
Lebanon 24
Lebanon 24
الموانئ العراقية: إنقاذ أكثر من 50 فردا من طاقم ناقلتي نفط تعرضتا لهجوم
Lebanon 24
الموانئ العراقية: إنقاذ أكثر من 50 فردا من طاقم ناقلتي نفط تعرضتا لهجوم
06:56 | 2026-03-12
12/03/2026 06:56:05
Lebanon 24
Lebanon 24
اليونيفيل: رصدنا إطلاق أكثر من 120 مقذوفاً من الأراضي اللبنانية باتجاه إسرائيل
Lebanon 24
اليونيفيل: رصدنا إطلاق أكثر من 120 مقذوفاً من الأراضي اللبنانية باتجاه إسرائيل
06:52 | 2026-03-12
12/03/2026 06:52:57
Lebanon 24
Lebanon 24
الأكثر قراءة
كندا تفتح الهجرة لهؤلاء... والرواتب كبيرة!
Lebanon 24
كندا تفتح الهجرة لهؤلاء... والرواتب كبيرة!
08:07 | 2026-03-11
11/03/2026 08:07:47
Lebanon 24
Lebanon 24
"أجهزة ليزر" في الضاحية!
Lebanon 24
"أجهزة ليزر" في الضاحية!
17:19 | 2026-03-11
11/03/2026 05:19:01
Lebanon 24
Lebanon 24
خلال رسالتها المباشرة من الضاحية الجنوبية... صاروخ إسرائيليّ سقط خلف إعلاميّة لبنانيّة (فيديو)
Lebanon 24
خلال رسالتها المباشرة من الضاحية الجنوبية... صاروخ إسرائيليّ سقط خلف إعلاميّة لبنانيّة (فيديو)
10:22 | 2026-03-11
11/03/2026 10:22:40
Lebanon 24
Lebanon 24
سلام يشكو لزواره: عون صفعني مرتين
Lebanon 24
سلام يشكو لزواره: عون صفعني مرتين
02:30 | 2026-03-12
12/03/2026 02:30:00
Lebanon 24
Lebanon 24
"لبنان 24" يكشف: الهدف في الرملة البيضاء كان شخصاً محدداً لا سيارة
Lebanon 24
"لبنان 24" يكشف: الهدف في الرملة البيضاء كان شخصاً محدداً لا سيارة
01:43 | 2026-03-12
12/03/2026 01:43:51
Lebanon 24
Lebanon 24
أيضاً في أخبار عاجلة
07:19 | 2026-03-12
"لبنان 24": غارة إسرائيلية على بلدة دورس لجهة عين بورضاي
07:14 | 2026-03-12
وزير المالية الإسرائيلي بتسلئيل سموتريتش: "حزب الله" تلقى ضربة قوية في الحرب السابقة لكنه لم يهزم
06:56 | 2026-03-12
هآرتس عن مصادر: الدفاعات الجوية أخفقت قبل أيام في اعتراض صاروخ عنقودي وانفجر فوق منطقة تل أبيب الكبرى
06:56 | 2026-03-12
الموانئ العراقية: إنقاذ أكثر من 50 فردا من طاقم ناقلتي نفط تعرضتا لهجوم
06:52 | 2026-03-12
اليونيفيل: رصدنا إطلاق أكثر من 120 مقذوفاً من الأراضي اللبنانية باتجاه إسرائيل
06:49 | 2026-03-12
القيادة المركزية الأميركية: نقضي على قدرة إيران على تهديد القوات الأميركية والشركاء الإقليميين
فيديو
رزان جمال تقع ضحية رامز جلال وهكذا ردت على طلبه بالزواج منها (فيديو)
Lebanon 24
رزان جمال تقع ضحية رامز جلال وهكذا ردت على طلبه بالزواج منها (فيديو)
05:15 | 2026-03-12
12/03/2026 13:22:29
Lebanon 24
Lebanon 24
استهداف سيارة في الرملة البيضا.. وسقوط عدد من الشهداء
Lebanon 24
استهداف سيارة في الرملة البيضا.. وسقوط عدد من الشهداء
19:36 | 2026-03-11
12/03/2026 13:22:29
Lebanon 24
Lebanon 24
فنانة شهيرة تكشف: فقدت 60 كيلو من وزني (فيديو)
Lebanon 24
فنانة شهيرة تكشف: فقدت 60 كيلو من وزني (فيديو)
05:51 | 2026-03-09
12/03/2026 13:22:29
Lebanon 24
Lebanon 24
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
رمضانيات
عربي-دولي
متفرقات
