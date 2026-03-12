وزير الإعلام بول مرقص بعد انتهاء جلسة مجلس الوزراء: سلام طلب من وزير الخارجية استدعاء من يلزم في السفارة الإيرانية بعد إعلان الحرس الثوري عن عملية مشتركة مع "حزب الله"

Lebanon 24