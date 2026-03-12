تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
اشترك الآن
|
تسجيل الدخول
19
o
بيروت
16
o
طرابلس
17
o
صور
19
o
جبيل
17
o
صيدا
18
o
جونية
15
o
النبطية
13
o
زحلة
12
o
بعلبك
12
o
بشري
15
o
بيت الدين
14
o
كفردبيان
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
مقالات لبنان24
رادار لبنان24
صحافة أجنبية
ضيوف لبنان 24
إقتصاد
رمضانيات
عربي-دولي
متفرقات
صحة
فنون ومشاهير
رياضة
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
المرأة
أفراح ومناسبات
تعازي ووفيات
المزيد
⋮
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
رمضانيات
عربي-دولي
متفرقات
بحث
تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
|
اشترك الآن
تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
اشترك الآن
|
تسجيل الدخول
الرئيسية
أخباري
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
مقالات لبنان24
رادار لبنان24
صحافة أجنبية
ضيوف لبنان 24
إقتصاد
رمضانيات
عربي-دولي
متفرقات
صحة
رياضة
فنون ومشاهير
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
المرأة
أفراح ومناسبات
صور
تعازي ووفيات
كأس العالم2022
حالة الطقس
حركة السير
إستفتاء
من نحن
للاتصال بالموقع
لإعلاناتكم
لالغاء الاشعارات
Privacy Policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
تسجيل الدخول
- او -
تذكرني
نسيت كلمة السر؟
تسجيل الدخول
ليس لديك حساب؟
أنشئ حساب
Advertisement
أخبار عاجلة
بيان المرشد الإيراني مجتبى خامنئي: أفشلنا مساعي تقسيم البلاد
Lebanon 24
12-03-2026
|
09:18
A-
A+
photos
0
A+
A-
Advertisement
مواضيع ذات صلة
بيان المرشد الإيراني مجتبى خامنئي: قواعد العدو في المنطقة هدفها السيطرة على بلدانها
Lebanon 24
بيان المرشد الإيراني مجتبى خامنئي: قواعد العدو في المنطقة هدفها السيطرة على بلدانها
12/03/2026 18:08:32
12/03/2026 18:08:32
Lebanon 24
Lebanon 24
بيان المرشد الإيراني مجتبى خامنئي: حزب الله المضحي جاء لنصرة الجمهورية الإسلامية رغم جميع العوائق
Lebanon 24
بيان المرشد الإيراني مجتبى خامنئي: حزب الله المضحي جاء لنصرة الجمهورية الإسلامية رغم جميع العوائق
12/03/2026 18:08:32
12/03/2026 18:08:32
Lebanon 24
Lebanon 24
بيان المرشد الإيراني مجتبى خامنئي: جبهة المقاومة جزء لا يتجزأ من قيم الثورة الإسلامية
Lebanon 24
بيان المرشد الإيراني مجتبى خامنئي: جبهة المقاومة جزء لا يتجزأ من قيم الثورة الإسلامية
12/03/2026 18:08:32
12/03/2026 18:08:32
Lebanon 24
Lebanon 24
المرشد الإيراني مجتبى خامنئي: علمت بقرار تعييني مرشدا من خلال التلفزيون الإيراني
Lebanon 24
المرشد الإيراني مجتبى خامنئي: علمت بقرار تعييني مرشدا من خلال التلفزيون الإيراني
12/03/2026 18:08:32
12/03/2026 18:08:32
Lebanon 24
Lebanon 24
تابع
قد يعجبك أيضاً
الجيش الكويتي يقول إنه أسقط منذ فجر اليوم 4 صواريخ إيرانية باليستية و5 طائرات مسيّرة بينما سقط صاروخ وطائرتان مسيّرتان خارج منطقة التهديد
Lebanon 24
الجيش الكويتي يقول إنه أسقط منذ فجر اليوم 4 صواريخ إيرانية باليستية و5 طائرات مسيّرة بينما سقط صاروخ وطائرتان مسيّرتان خارج منطقة التهديد
12:04 | 2026-03-12
12/03/2026 12:04:20
Lebanon 24
Lebanon 24
"لبنان 24": 3 شهداء في الغارة الإسرائيليّة التي استهدفت سيارة في بنت جبيل
Lebanon 24
"لبنان 24": 3 شهداء في الغارة الإسرائيليّة التي استهدفت سيارة في بنت جبيل
12:02 | 2026-03-12
12/03/2026 12:02:12
Lebanon 24
Lebanon 24
رئيس الأركان الإسرائيلي: المعركة في لبنان لن تكون قصيرة
Lebanon 24
رئيس الأركان الإسرائيلي: المعركة في لبنان لن تكون قصيرة
11:53 | 2026-03-12
12/03/2026 11:53:07
Lebanon 24
Lebanon 24
"لبنان 24": غارة ثالثة تستهدف المبنى المهدد في الباشورة وسط بيروت
Lebanon 24
"لبنان 24": غارة ثالثة تستهدف المبنى المهدد في الباشورة وسط بيروت
11:36 | 2026-03-12
12/03/2026 11:36:55
Lebanon 24
Lebanon 24
الجيش الإسرائيلي: سلاح الجو بدأ موجة من الضربات ضد البنية التحتية لحزب الله في جميع أنحاء بيروت
Lebanon 24
الجيش الإسرائيلي: سلاح الجو بدأ موجة من الضربات ضد البنية التحتية لحزب الله في جميع أنحاء بيروت
11:29 | 2026-03-12
12/03/2026 11:29:02
Lebanon 24
Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة
سلام يشكو لزواره: عون صفعني مرتين
Lebanon 24
سلام يشكو لزواره: عون صفعني مرتين
02:30 | 2026-03-12
12/03/2026 02:30:00
Lebanon 24
Lebanon 24
"أجهزة ليزر" في الضاحية!
Lebanon 24
"أجهزة ليزر" في الضاحية!
17:19 | 2026-03-11
11/03/2026 05:19:01
Lebanon 24
Lebanon 24
"لبنان 24" يكشف: الهدف في الرملة البيضاء كان شخصاً محدداً لا سيارة
Lebanon 24
"لبنان 24" يكشف: الهدف في الرملة البيضاء كان شخصاً محدداً لا سيارة
01:43 | 2026-03-12
12/03/2026 01:43:51
Lebanon 24
Lebanon 24
3 شهداء في غارة على البيادر – عرمون… و"لبنان 24 " يكشف هوية المستهدف
Lebanon 24
3 شهداء في غارة على البيادر – عرمون… و"لبنان 24 " يكشف هوية المستهدف
01:50 | 2026-03-12
12/03/2026 01:50:49
Lebanon 24
Lebanon 24
من عناصر "حزب الله".. رسالة إلى نعيم قاسم (فيديو)
Lebanon 24
من عناصر "حزب الله".. رسالة إلى نعيم قاسم (فيديو)
14:37 | 2026-03-11
11/03/2026 02:37:44
Lebanon 24
Lebanon 24
أخبارنا عبر بريدك الالكتروني
إشترك
أيضاً في أخبار عاجلة
12:04 | 2026-03-12
الجيش الكويتي يقول إنه أسقط منذ فجر اليوم 4 صواريخ إيرانية باليستية و5 طائرات مسيّرة بينما سقط صاروخ وطائرتان مسيّرتان خارج منطقة التهديد
12:02 | 2026-03-12
"لبنان 24": 3 شهداء في الغارة الإسرائيليّة التي استهدفت سيارة في بنت جبيل
11:53 | 2026-03-12
رئيس الأركان الإسرائيلي: المعركة في لبنان لن تكون قصيرة
11:36 | 2026-03-12
"لبنان 24": غارة ثالثة تستهدف المبنى المهدد في الباشورة وسط بيروت
11:29 | 2026-03-12
الجيش الإسرائيلي: سلاح الجو بدأ موجة من الضربات ضد البنية التحتية لحزب الله في جميع أنحاء بيروت
11:26 | 2026-03-12
وسائل إعلام عراقية: طائرتان مسيّرتان تستهدفان الفرقة 4 من الجيش العراقي في منطقة "مخمور" في نينوى
فيديو
رزان جمال تقع ضحية رامز جلال وهكذا ردت على طلبه بالزواج منها (فيديو)
Lebanon 24
رزان جمال تقع ضحية رامز جلال وهكذا ردت على طلبه بالزواج منها (فيديو)
05:15 | 2026-03-12
12/03/2026 18:08:32
Lebanon 24
Lebanon 24
استهداف سيارة في الرملة البيضا.. وسقوط عدد من الشهداء
Lebanon 24
استهداف سيارة في الرملة البيضا.. وسقوط عدد من الشهداء
19:36 | 2026-03-11
12/03/2026 18:08:32
Lebanon 24
Lebanon 24
فنانة شهيرة تكشف: فقدت 60 كيلو من وزني (فيديو)
Lebanon 24
فنانة شهيرة تكشف: فقدت 60 كيلو من وزني (فيديو)
05:51 | 2026-03-09
12/03/2026 18:08:32
Lebanon 24
Lebanon 24
Download our application
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
رمضانيات
عربي-دولي
متفرقات
Download our application
Follow Us
Download our application
Softimpact
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24